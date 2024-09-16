Олимпийская чемпионка посоветовала статические упражнения для проработки пресса

Исходное положение — сядьте на пол на ягодицы, отклоните прямую спину назад и приподнимите ноги. Затем согните колени так, чтобы голени стали параллельно полу, прямые руки вытяните вперед. Задержите положение на 30 секунд.
Далее сильнее отклонитесь назад и выпрямите ноги, опустив их ниже к полу. Также продержите позицию 30 секунд. Спортсменка рекомендовала выполнять упражнения в три подхода.
Ранее Шурочкина поделилась упражнениями для укрепления мышц спины. Она посоветовала делать махи руками в разных плоскостях.