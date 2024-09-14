Тренер назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц

Следующим упражнением эксперт посоветовал сгибание ног лежа на животе. Последними стали приседания сумо с гантелью. Для их выполнения нужно взять гантель двумя руками и расположить у груди, при этом ноги поставив чуть шире плеч. Далее необходимо выполнить присед сумо до параллели бедра полу.