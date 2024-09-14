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Тренер назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц

Фитнес-тренер Роман Канеев назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц. Его слова приводит «Чемпионат».

Источник: Freepik

Канеев рекомендовал выполнять выпады, наклоны вперед, приседания плие с гантелью, румынскую тягу, приседания, ягодичный мост и «маятник». Для выполнения последнего нужно встать, расположив гантель в правой руке. Далее необходимо
наклоняться медленно вперед, отводя левую ногу назад, пока корпус и задняя нога не образуют линию параллельно полу.

Следующим упражнением эксперт посоветовал сгибание ног лежа на животе. Последними стали приседания сумо с гантелью. Для их выполнения нужно взять гантель двумя руками и расположить у груди, при этом ноги поставив чуть шире плеч. Далее необходимо выполнить присед сумо до параллели бедра полу.

Ранее тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. Он заявил, что таким упражнением являются прыжки со скакалкой.