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Раскрыт секрет формы Дуэйна «Скалы» Джонсона

Блогер Джесси Джеймс раскрыл секрет физической формы американского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Об этом сообщает Men Today.

Источник: AP 2023

Джеймс рассказал, что артист выполняет четыре упражнения без отдыха в несколько подходов. Сначала он выполняет жим, затем румынскую становую тягу, болгарские сплит-приседания, а также сгибания ног сидя. Отмечается, что необходимо сделать 15−20 повторений.

Блогер заявил, что суперсеты «Скалы» похожи на кроссфит. Он подчеркнул, что ему хватило сил на три подхода с двухминутным перерывом. Кроме того, Джеймс выполнял меньше 10−11 повторений.

Ранее блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений.