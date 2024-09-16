Раскрыт секрет формы Дуэйна «Скалы» Джонсона

Джеймс рассказал, что артист выполняет четыре упражнения без отдыха в несколько подходов. Сначала он выполняет жим, затем румынскую становую тягу, болгарские сплит-приседания, а также сгибания ног сидя. Отмечается, что необходимо сделать 15−20 повторений.