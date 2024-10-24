Названы лучшие виды спорта при депрессии

Кляйнерт заявил, что физические упражнения эффективно помогают при лечении депрессии. Он назвал лучшими видами спорта ходьбу или бег трусцой, а также йогу и силовые тренировки. Эксперт посоветовал заниматься ими интенсивно.
По мнению эксперта, есть четыре фактора, которые обеспечивают положительный эффект спорта на психическое здоровье: уменьшение вялости, улучшение настроения, улучшение самооценки и сильная социальная интеграция.
Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы, которые помогут замотивировать себя на занятия спортом. Первый совет тренера — установить реальные цели. Также специалист рекомендовала заранее планировать тренировки и записывать их в календарь.