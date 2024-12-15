Тренер перечислила правила занятий растяжкой для новичков

Бахтурина рассказала, что занятия растяжкой улучшают мобильность суставов и общую гибкость тела, помогают разогнать лимфу и справится с отечностью. При этом данный вид физической активности противопоказан в период обострения хронических заболеваний внутренних систем организма и опорно-двигательного аппарата, при недавних травмах и операциях, а также в период ОРВИ и гриппа.