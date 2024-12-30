Фитнес-эксперт раскрыл тонкости питьевого режима во время тренировок

Каневский назвал мифом и опасным заблуждением то, что во время занятий нельзя употреблять жидкость. «Вода — главное питательное вещество нашего организма. Ее дефицит не только сказывается на качестве тренировок — возникают также риски получить обезвоживание или тепловой удар (если заниматься в жаркую погоду). Поэтому пить во время тренировки не просто можно, но и нужно», — заявил он.