Назван способ накачать рельефный пресс дома

Последним станет упражнение полукруг ногами. Для его выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию, отвести прямую ногу в сторону и вернуться в исходное положение, а затем отвести левую ногу в сторону и снова встать в исходную позицию.