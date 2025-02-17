Названы лучшие упражнения для долголетия

После этого Фата-Чан заявил, что нужно вытянуть правую руку вверх, повернув туловище вправо. Затем следует опустить правую руку обратно и положить ее на внутреннюю сторону передней ноги. При этом необходимо выпрямить переднюю ногу и задержаться в этом положении на десять секунд, а затем вернуться в выпад.