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Россиянам посоветовали три упражнения для быстрого восстановления формы

Россиянам посоветовали упражнения, которые помогут быстро привести себя в форму. Об этом сообщает Men Today.

Источник: Freepik

Для восстановления формы были рекомендованы три упражнения. В их число вошли приседания с прыжками, отжимания с подтягиванием колена и выпады с выпрыгиванием.

Чтобы быстро увидеть прогресс, авторы посоветовали выполнять упражнения регулярно. «На первом этапе стремитесь к трем подходам по двенадцать повторений, а потом нагрузку можно увеличить, добавив количество подходов или дополнительный вес», — отмечено в материале.

Ранее фитнес-тренер Пейдж Венер назвал лучшие упражнения для грудных мышц. Он сделал выбор в пользу обычных отжиманий, отжиманий на брусьях, а также сведения и разведения рук.