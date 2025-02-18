Назван способ оставаться в форме после 50 лет

Эксперт рекомендовал комплекс упражнений. Начать следует с приседа с ротацией торса. Для его выполнения нужно зафиксировать колени и двигать таз назад до параллели бедра с полом, одновременно разворачивая грудь вправо и влево, чередуя стороны каждый присед.