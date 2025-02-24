Тренер назвала выполняемые лежа на боку эффективные упражнения

Тренер заявила, что положение лежа на боку задействует внешнюю поверхность бедер, а также пресс и мышцы спины, стабилизирующие туловище. Она посчитала, что эти упражнения будут полезны тем, кто испытывает боли в спине при выполнении других упражнений.