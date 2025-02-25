Фитнес-тренер посоветовала упражнения для красивой осанки

Также эксперт посоветовала делать замок в положении лежа. Для этого вытяните руки вперед, подтяните живот и подкрутите таз, тянитесь макушкой вперед. «На выдохе поднимите руки и грудь над полом. Далее согните правую руку, а левую заведите за спину так, как будто хотите сцепить пальцы в замок. На вдохе раскройте руки в стороны и на очередном выдохе повторите на другую сторону», — раскрыла тренер правильную технику.