Фитнес-эксперт развенчала миф о тренировках гипертоников

«Вопреки распространенным мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов», — подчеркнула Буры. Специалист отметила, что такая активность полезна, если проходит с разрешения врача и под руководством тренера.