Фитнес-тренер посоветовала топ-3 упражнения для тонких и подтянутых рук

Второе упражнение — французские отжимания, направленные на трицепс и помогающие избавиться от дряблости рук. «Встаньте в упор лежа, ладони под плечами, локти направлены назад. Главное отличие французских отжиманий от классических — это узкий хват, руки прижаты к телу. При сгибании рук локти уходят по направлению назад, образуя прямой угол», — описала Бахтурина правильную технику выполнения. Специалист отметила, что можно выполнять отжимания от возвышенности или с колен. Она рекомендовала делать 12−15 повторений в три подхода.