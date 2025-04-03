Фитнес-эксперт посоветовал топ-6 упражнений для осанки

Черкашин рассказал, что упражнения для правильной осанки имеют ряд полезных свойств. Так, они способствуют прекращению боли в спине, предотвращению болезней, улучшению дыхания и поднятию уверенности в себе. Кроме того, данные упражнения укрепляют здоровье в целом, помогают улучшить успеваемость за счет нормализации кровообращения и решают проблемы с бессонницей.