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Названы четыре эффективных совета для приведения себя в форму к лету

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала четыре эффективных совета для того, чтобы привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today.

Источник: Freepik

Для начала рекомендуется набрать мышечную массу. Ротач заявила, что быстрый результат дают утяжеления в упражнениях, в частности, подтягивания с дополнительным весом. Следующим советом стало улучшение гибкости тела, для чего стоит выполнять медленные и осознанные эксцентрические упражнения.

Третий совет — добавлять два-три упражнений с упором на эксцентрическую фазу в каждый тренировочный день. Последний совет — выбирать разные упражнения для каждой группы мышц.

Ранее Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.