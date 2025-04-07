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Названа самая эффективная тренировка для мужчин после 30 лет

Фитнес-эксперт Роджер Такахаши назвал самую эффективную тренировку для мужчин после 30 лет. Ее слова приводит Men Today.

Источник: Freepik

Такахаши рекомендовал включить в тренировку подтягивания, жим лежа, становую тягу, присед со штангой на спине, а также жим над головой. При выполнении последнего упражнения работают квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, икры, пресс и мышцы нижней части спины.

Тренер посчитал, что после тридцати лет лучше всего отдавать приоритет тренировкам на все тело, силовым тренировкам и кардионагрузкам. Сеансы должны длиться более двадцати минут и проводиться два-три раза в неделю.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.