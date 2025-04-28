Фитнес-тренер раскрыл главные правила подготовки к забегам

При отсутствии ограничений по здоровью следует грамотно выбрать экипировку. «Обувь должна подходить идеально, поскольку это будет влиять не только на комфорт, но и на технику бега: а значит, на скорость и легкость прохождения дистанции», — объяснил Каневский. Он рекомендовал подбирать обувь и одежду в зависимости от места тренировок, погодных условий и дистанции.