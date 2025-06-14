Раскрыт секрет физической формы бывшего «самого сексуального мужчины в мире»

Артист рассказал, что уже более десяти лет занимается кикбоксингом, что требует интенсивной атлетичности всего тела и прорабатывает множество групп мышц с акцентом на ноги и корпус. Он назвал этот вид спорта одним из лучших для того, чтобы задействовать каждую мышцу без какого-либо оборудования.