Фитнес-тренер дала советы по возвращению в зал после новогодних праздников

Специалист посоветовала прислушиваться к сигналам своего тела. «Начните с легких или коротких занятий, снизив рабочие веса на 20−30 процентов. В первые две недели оптимальная частота тренировок — 2−3 раза в неделю», — добавила тренер.
Князева также посоветовала не гнаться за рекордами, соблюдать режим сна и сбалансированно питаться. «Делайте акцент на правильной технике и самочувствии, а не на интенсивности. Уже через пару недель системный подход вернет вас в форму», — отметила специалист.
Ранее ученые из Каролинского института в Швеции провели долгосрочное исследование, по итогам которого определили возраст достижения пика физической активности человека. Они пришли к выводу, что пик физических возможностей приходится на 35 лет.