Тренер раскрыла секрет здорового образа жизни

Бахтурина рекомендовала начать с базовых привычек: ложиться спать на 30−40 минут раньше, сократить перекусы, сделать ужин легче, а завтрак полезнее. Далее добавить движение как естественную часть дня, а не подвиг. Жесткие тренировки вроде ежедневного бега не впишутся в жизнь с работой и семьей, вызывая быструю усталость. Вместо этого лучше пройти пару остановок пешком, подняться по лестнице или делать каждые час три минуты растяжки.