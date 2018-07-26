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10:35 (мск), источник: ТАСС

Очередной инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург запланирован на октябрь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Следующий инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург, где пройдут матчи чемпионата Европы 2020 года, запланирован на октябрь. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Источник: РИА "Новости"

«Следующий инспекционный визит представителей УЕФА в Санкт-Петербург запланирован на октябрь 2018 года», — сказал он.

Санкт-Петербург станет единственным городом России, который примет матчи чемпионата Европы 2020 года. Впервые турнир пройдет на территории 12 стран-членов УЕФА. Петербург в период с 12 июня по 12 июля примет четыре матча — три игры группового этапа и один четвертьфинал.

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По словам Кириллова, инфраструктура Санкт-Петербурга, подготовленная к чемпионату мира по футболу, в целом соответствует требованиям УЕФА для Евро-2020.

«По итогам двух инспекционных визитов делегация УЕФА высоко оценила готовность городской инфраструктуры, а также задействованных городских служб к проведению матчей Евро-2020. Каких-либо дополнительных требований в отношении строительства новых инфраструктурных объектов для данного турнира не поступало, — рассказал Кириллов. — Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что существующая городская инфраструктура (включая стадион с прилегающими территориями), подготовленная к чемпионату мира по футболу, в целом соответствует требованиям УЕФА».

«Что касается требований к организации данного мероприятия, то в целом они аналогичны тем требованиям, которые мы обеспечили в рамках проведения чемпионата мира, включая подготовку стадиона, тренировочных площадок и аэропорта, организацию бесплатного проезда для участников соревнований, разработку транспортных планов и концепции безопасности, защиту интеллектуальных прав УЕФА, оформление города, продвижение турнира, создание фан-зоны», — отметил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что за время подготовки к чемпионату мира Санкт-Петербург приобрел большое количество инфраструктурных объектов разного типа, модернизировал существующую материальную базу по многим отраслям. «Наш город сделал огромный шаг вперед в части обеспечения комфортной среды проживания для петербуржцев и развития современной спортивной инфраструктуры. Безусловно, наследие чемпионата мира будет востребовано в рамках подготовки к проведению в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу 2020 года», — констатировал Кириллов.

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