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29 июля, источник: ТАСС

Сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы по футболу среди игроков до 19 лет

ТАСС, 29 июля. Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков до 19 лет, который проходил в финском Сейняйоки.

В финале португальцы победили команду Италии в дополнительное время со счетом 4:3 (основное время — 2:2). В полуфинале португальцы победили украинцев (5:0), итальянцы — французов (2:0).

Сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы. В прошлом году португальцы проиграли в финале англичанам (1:2).

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