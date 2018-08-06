Сборная России выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков с церебральным параличом
ТАСС, 5 августа. Сборная России стала чемпионом Европы по футболу среди игроков с заболеванием церебральным параличом. Турнир проходил в Нидерландах.
ТАСС, 5 августа. Сборная России стала чемпионом Европы по футболу среди игроков с заболеванием церебральным параличом. Турнир проходил в Нидерландах.
В финальном матче соревнований российские спортсмены обыграли команду Украины со счетом 3:2. В составе победителей
Бронзовые медали завоевали футболисты сборной Ирландии, одержавшие победу над командой Нидерландов со счетом 2:1.