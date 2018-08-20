Максименко и Чалов вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матч отбора ЧЕ-2019

ТАСС, 20 августа. Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко, его одноклубник нападающий Георгий Мелкадзе и форвард столичного ЦСКА Федор Чалов включены в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеский матч с командой Египта и встречу отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2019 года против сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.