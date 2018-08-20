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16:43 (мск), источник: ТАСС

Максименко и Чалов вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матч отбора ЧЕ-2019

ТАСС, 20 августа. Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко, его одноклубник нападающий Георгий Мелкадзе и форвард столичного ЦСКА Федор Чалов включены в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеский матч с командой Египта и встречу отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2019 года против сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Полностью расширенный состав из 29 игроков выглядит следующим образом:

вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Тюмень»), Матвей Сафонов («Краснодар»);.

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защитники: Илья Гапонов, Александр Лихачев, Николай Рассказов (все — «Спартак»), Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Довбня («Пафос», Кипр), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Никита Чернов (ЦСКА), Павел Шакуро («Тюмень»);.

полузащитники: Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулев, Даниил Уткин (оба — «Краснодар»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»);.

нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Россия — Египет пройдет 7 сентября в Химках на стадионе «Родина», встреча Россия — Сербия состоится 11 сентября на стадионе «Нижний Новгород».

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