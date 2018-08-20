Максименко и Чалов вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матч отбора ЧЕ-2019

Полностью расширенный состав из 29 игроков выглядит следующим образом:
вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Тюмень»), Матвей Сафонов («Краснодар»);.
защитники: Илья Гапонов, Александр Лихачев, Николай Рассказов (все — «Спартак»), Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Довбня («Пафос», Кипр), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Никита Чернов (ЦСКА), Павел Шакуро («Тюмень»);.
полузащитники: Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулев, Даниил Уткин (оба — «Краснодар»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»);.
нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).
Матч Россия — Египет пройдет 7 сентября в Химках на стадионе «Родина», встреча Россия — Сербия состоится 11 сентября на стадионе «Нижний Новгород».