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10 сентября, источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по футболу с крупным счетом уступила Хорватии в квалификации к ЧЕ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила Хорватии со счетом 0:4 в квалификации к чемпионату Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Матч состоялся в Гродно на стадионе «Неман» и прошел под контролем команды с Балкан. У гостей забитыми мячами отличились Марин Яколиш (16-я минута), Иван Шуньич (44), Ален Халилович (46), Йосип Брекало (65).

В другом матче группы 1 футболисты Греции в гостях обыграли Чехию — 2:1.

Турнирное положение: Греция — 22 очка (8 матчей), Хорватия — 19 (8), Чехия — 13 (8), Беларусь — 11 (8), Молдова — 4 (8), Сан-Марино — 0 (8).

Заключительные две игры в отборочном цикле к чемпионату Европы молодежная сборная Беларуси проведет 11 октября с Чехией на своем поле и 16 октября на выезде с Грецией.

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