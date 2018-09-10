Молодежная сборная Беларуси по футболу с крупным счетом уступила Хорватии в квалификации к ЧЕ

Матч состоялся в Гродно на стадионе «Неман» и прошел под контролем команды с Балкан. У гостей забитыми мячами отличились Марин Яколиш (16-я минута), Иван Шуньич (44), Ален Халилович (46), Йосип Брекало (65).

Заключительные две игры в отборочном цикле к чемпионату Европы молодежная сборная Беларуси проведет 11 октября с Чехией на своем поле и 16 октября на выезде с Грецией.