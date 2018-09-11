Молодежная сборная РФ по футболу установила рекорд посещаемости в матче против сербов

Матч между сборными России и Сербии проходит на стадионе «Нижний Новгород», идет второй тайм, счет — 1:1. На игру пришли 38 763 зрителя.
Предыдущий рекорд был установлен 16 октября 2012 года в стыковом матче за право принять участие в молодежном чемпионате Европы 2013 года против команды Чехии (2:2). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге в присутствии 20 тысяч зрителей.
Стадион «Нижний Новгород» был открыт в апреле этого года к чемпионату мира. На этом турнире на арене прошли матчи группового этапа Швеция — Южная Корея (1:0), Аргентина — Хорватия (0:3), Англия — Панама (6:1) и Швейцария — Коста-Рика (2:2), а также игры 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 — пен.) и четвертьфинала Франция — Уругвай (2:0).