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21:00 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная РФ по футболу установила рекорд посещаемости в матче против сербов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу установила рекорд посещаемости в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года против команды Сербии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч между сборными России и Сербии проходит на стадионе «Нижний Новгород», идет второй тайм, счет — 1:1. На игру пришли 38 763 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен 16 октября 2012 года в стыковом матче за право принять участие в молодежном чемпионате Европы 2013 года против команды Чехии (2:2). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге в присутствии 20 тысяч зрителей.

Стадион «Нижний Новгород» был открыт в апреле этого года к чемпионату мира. На этом турнире на арене прошли матчи группового этапа Швеция — Южная Корея (1:0), Аргентина — Хорватия (0:3), Англия — Панама (6:1) и Швейцария — Коста-Рика (2:2), а также игры 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 — пен.) и четвертьфинала Франция — Уругвай (2:0).

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