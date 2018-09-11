Молодежная сборная РФ по футболу установила рекорд посещаемости в матче против сербов

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч между сборными России и Сербии проходит на стадионе «Нижний Новгород», идет второй тайм, счет — 1:1. На игру пришли 38 763 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен 16 октября 2012 года в стыковом матче за право принять участие в молодежном чемпионате Европы 2013 года против команды Чехии (2:2). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге в присутствии 20 тысяч зрителей.