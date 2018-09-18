Инспекция УЕФА проверила готовность Петербурга к Евро-2020
Петербург организует
Петербург организует
Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила готовность стадиона «Санкт-Петербург» и всей инфраструктуры Северной столицы к приему матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Также был отмечен большой опыт города в проведении крупных международных турниров.
Напомним,
Как сообщили в аппарате
Стало известно, что во время Евро-2020 в Петербурге, как и в ходе ЧМ-2018, будет создана
«Мы своими глазами убедились, что
Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт в 12 городах по всему европейскому континенту. Одним из городов, принимающих матчи первенства, будет
Во время чемпионата мира 2018 года город на Неве принял семь матчей, включая четыре игры группового раунда, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.