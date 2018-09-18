Инспекция УЕФА проверила готовность Петербурга к Евро-2020

Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила готовность стадиона «Санкт-Петербург» и всей инфраструктуры Северной столицы к приему матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Также был отмечен большой опыт города в проведении крупных международных турниров.

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Напомним, Санкт-Петербург — единственный город России, который через два года примет несколько матчей Евро-2020.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, делегация УЕФА посетила стадион «Санкт-Петербург», обсудила с представителями властей и ФК «Зенит» юридические и организационные аспекты использования главной футбольной арены города, а также вопросы безопасности.

Стало известно, что во время Евро-2020 в Петербурге, как и в ходе ЧМ-2018, будет создана фан-зона для болельщиков. С европейскими специалистами обсуждались вопросы транспортной логистики, организации услуг для зрителей, обеспечения тренировочных площадок и проведения фестиваля болельщиков.

«Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий», — заявил по итогам встречи глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт в 12 городах по всему европейскому континенту. Одним из городов, принимающих матчи первенства, будет Санкт-Петербург. В нём пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.