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09:44 (мск), источник: ИА REGNUM

Инспекция УЕФА проверила готовность Петербурга к Евро-2020

Петербург организует фан-зону для Евро-2020.

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Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила готовность стадиона «Санкт-Петербург» и всей инфраструктуры Северной столицы к приему матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Также был отмечен большой опыт города в проведении крупных международных турниров.

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Напомним, Санкт-Петербург — единственный город России, который через два года примет несколько матчей Евро-2020.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, делегация УЕФА посетила стадион «Санкт-Петербург», обсудила с представителями властей и ФК «Зенит» юридические и организационные аспекты использования главной футбольной арены города, а также вопросы безопасности.

Стало известно, что во время Евро-2020 в Петербурге, как и в ходе ЧМ-2018, будет создана фан-зона для болельщиков. С европейскими специалистами обсуждались вопросы транспортной логистики, организации услуг для зрителей, обеспечения тренировочных площадок и проведения фестиваля болельщиков.

«Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий», — заявил по итогам встречи глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт в 12 городах по всему европейскому континенту. Одним из городов, принимающих матчи первенства, будет Санкт-Петербург. В нём пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.

Во время чемпионата мира 2018 года город на Неве принял семь матчей, включая четыре игры группового раунда, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

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