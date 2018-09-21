УЕФА опубликовал оценочный отчет заявок Германии и Турции на проведение ЧЕ в 2024 году

Источник: Reuters

Страна-хозяйка чемпионата Европы 2024 года будет названа на заседании исполкома УЕФА, которое состоится 27 сентября в штаб-квартире организации в Ньоне.

Обе страны планируют проводить матчи чемпионата Европы на 10 стадионах. При этом в Германии все предполагаемые арены в данный момент уже построены и функционируют, тогда как в Турции стадионы в Анкаре и Стамбуле подлежат реконструкции, а арена в Анталии — модернизации.