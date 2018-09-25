Кабмин внесет в Госдуму законопроект о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.
Документы опубликованы во вторник на сайте правительства.
Законопроектом, в частности, предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, а также въезд волонтеров на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Как уточняется в пояснительной записке, в проекте закона также предлагается разрешить бесплатный проезд «в пределах
Еще один законопроект предлагает предоставить налоговые льготы на время проведения чемпионата аналогично налоговому регулированию в отношении подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. «Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении УЕФА Евро-2020», — сообщает кабмин.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группового этапа турнира и матч ¼ финала.