Исполком УЕФА выберет место проведения чемпионата Европы 2024 года
ТАСС, 27 сентября. Исполнительные комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выберет место проведения чемпионата Европы 2024 года. Претендентов двое — Германия и Турция.
ТАСС, 27 сентября. Исполнительные комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выберет место проведения чемпионата Европы 2024 года. Претендентов двое — Германия и Турция.
УЕФА возвращается к традиционному формату проведения чемпионата Европы, когда в роли организатора выступает одна страна (или две соседние). Эксперимент с панъевропейским турниром, каким будет Евро-2020, продолжения не получил.
Организация традиционно делегирует исполкому право выбора места проведения крупных турниров, а также финалов еврокубков. К примеру, ФИФА подобные решения принимает на конгрессах, в голосовании участвуют все представители мирового футбольного сообщества, а не узкий круг из пары десятков человек.
После этого пройдет голосование, в котором не примут участие представители Германии и Турции. Президент УЕФА Александер Чеферин в аудитории объявит хозяев финальной стадии Евро-2024 не раньше 15:45 мск.
Упомянутый оценочный отчет, на который во многом будут ориентироваться члены исполкома, делает Германию фаворитом. Немцы превосходят конкурентов по двум важным для УЕФА параметрам.
В то же время у Турции «нет никакого конкретного проекта для обеспечения защиты прав человека».
Германия в своей заявке делает акцент на удобное расположение в центральной Европе, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы), а также на богатые футбольные традиции и успешность национальной сборной (заявка была подана до чемпионат мира в России). Отели, гостиницы, дороги, стадионы — все составляющие готовы, Германия может провести чемпионат Европы уже сейчас. Хотя большинство арен нельзя назвать суперсовременными, и многим требуется доработка прилегающей инфраструктуры, а также улучшение условий в
Турция же акцентирует внимание на то, что УЕФА нужен новый опыт — страна никогда не принимала турниры такого масштаба, но сейчас она к этому полностью готова. Если в заявочной книге к Евро-2016 Турция была сильна гарантиями и обещаниями, то сейчас все указанные планы воплощены. За последние годы было построено порядка 30 новых стадионов, восемь из них вошли в заявочную книгу Евро-2024, скоро будет готов стадион в Анкаре. Арену «Ататюрк» в Стамбуле реконструируют после финала Лиги чемпионов 2020 года, если, конечно, Турция получит право проведения чемпионата Европы.