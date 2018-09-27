Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.09
Валенсия1
Сельта1
Футбол. Зарубежный
26.09
Севилья3
Реал0
Футбол. Зарубежный
26.09
ПСЖ4
Реймс1
Футбол. Зарубежный
26.09
Аталанта0
Торино0
Футбол. Зарубежный
26.09
Кальяри0
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
26.09
Дженоа2
Кьево0
Футбол. Зарубежный
26.09
Ювентус2
Болонья0
Футбол. Зарубежный
26.09
Наполи3
Парма0
Футбол. Зарубежный
26.09
Рома4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
26.09
Боруссия Д7
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
26.09
РБ Лейпциг2
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
26.09
Боруссия М3
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
26.09
Майнц0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
26.09
Атлетик0
Вильярреал3
Футбол. Зарубежный
26.09
Леганес2
Барселона1
Футбол. Кубок России
26.09
Балтика2
Локомотив3
Футбол. Кубок России
26.09
Торпедо М0
Динамо1
Футбол. Зарубежный
26.09
Амьен2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
26.09
Бордо1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
26.09
Кан2
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
26.09
Дижон0
Лион3
Футбол. Зарубежный
26.09
Марсель3
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
26.09
Ним0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
26.09
Удинезе1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
26.09
Фортуна Д1
Байер2
Футбол. Кубок России
26.09
Химки0
Рубин1
Футбол. Кубок России
26.09
Чайка1
Анжи2
Футбол. Кубок России
26.09
Нижний НовгородП 5:30
Уфа0
Футбол. Кубок России
26.09
Черноморец Н0
Спартак1
Футбол. Кубок России
26.09
Волгарь0
Зенит4
Футбол. Кубок России
26.09
Луки-Энергия1
Енисей2
Футбол. Зарубежный
26.09
Мариуполь0
Динамо К2
Футбол. Кубок России
26.09
Сызрань-20030
Ростов4
Футбол. Кубок России
26.09
СКА-ХабаровскП 2:43
Ахмат3
Футбол. Кубок России
26.09
Сахалин Ю-С1
Арсенал Т2
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
00:47 (мск), источник: ТАСС

Исполком УЕФА выберет место проведения чемпионата Европы 2024 года

ТАСС, 27 сентября. Исполнительные комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выберет место проведения чемпионата Европы 2024 года. Претендентов двое — Германия и Турция.

Наверх
Источник: AP 2018

УЕФА возвращается к традиционному формату проведения чемпионата Европы, когда в роли организатора выступает одна страна (или две соседние). Эксперимент с панъевропейским турниром, каким будет Евро-2020, продолжения не получил.

Организация традиционно делегирует исполкому право выбора места проведения крупных турниров, а также финалов еврокубков. К примеру, ФИФА подобные решения принимает на конгрессах, в голосовании участвуют все представители мирового футбольного сообщества, а не узкий круг из пары десятков человек.

Сама процедура выбора места проведения Евро-2024 будет состоять из трех частей. Сначала состоятся презентации двух кандидатов (порядок будет определен жребием). В ходе презентации представители каждой из двух ассоциаций представят видеоролик, после чего в течение 15 минут будут отвечать на вопросы. Затем члены исполкома получат оценочные отчеты по каждой заявке, которые были подготовлены администрацией европейского футбольного союза.

После этого пройдет голосование, в котором не примут участие представители Германии и Турции. Президент УЕФА Александер Чеферин в аудитории объявит хозяев финальной стадии Евро-2024 не раньше 15:45 мск.

Германия выглядит фаворитом

Упомянутый оценочный отчет, на который во многом будут ориентироваться члены исполкома, делает Германию фаворитом. Немцы превосходят конкурентов по двум важным для УЕФА параметрам. Во-первых, Германия имеет преимущество по части соблюдения прав и свобод человека, ассоциация впервые уделяет большое внимание этому критерию. В отчете говорится, что шесть из десяти немецких городов, заявленных для проведения Евро-2024 входят в Коалицию европейских городов против расизма.

Читайте также
УЕФА опубликовал оценочный отчет заявок Германии и Турции на проведение ЧЕ в 2024 году

В то же время у Турции «нет никакого конкретного проекта для обеспечения защиты прав человека». Во-вторых, Турция проигрывает Германии по части продвижения турнира и обеспечения простейших развлечений для болельщиков. Согласно отчету УЕФА, озабоченность вызывает имеющиеся ограничения в законодательстве Турции касательно алкоголя, табака и азартных игр.

Германия в своей заявке делает акцент на удобное расположение в центральной Европе, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы), а также на богатые футбольные традиции и успешность национальной сборной (заявка была подана до чемпионат мира в России). Отели, гостиницы, дороги, стадионы — все составляющие готовы, Германия может провести чемпионат Европы уже сейчас. Хотя большинство арен нельзя назвать суперсовременными, и многим требуется доработка прилегающей инфраструктуры, а также улучшение условий в VIP-ложах.

Турция же акцентирует внимание на то, что УЕФА нужен новый опыт — страна никогда не принимала турниры такого масштаба, но сейчас она к этому полностью готова. Если в заявочной книге к Евро-2016 Турция была сильна гарантиями и обещаниями, то сейчас все указанные планы воплощены. За последние годы было построено порядка 30 новых стадионов, восемь из них вошли в заявочную книгу Евро-2024, скоро будет готов стадион в Анкаре. Арену «Ататюрк» в Стамбуле реконструируют после финала Лиги чемпионов 2020 года, если, конечно, Турция получит право проведения чемпионата Европы.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Чудо-гол Эдера помог «Локомотиву» выйти в 1/8 Кубка России
«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании
«Динамо» победило «Торпедо» в историческом столичном дерби
Каррера прокомментировал победу «Спартака» в матче Кубка России
СКА установил клубный рекорд Континентальной хоккейной лиги
«Челси» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне
Абрамович отклонил предложение по «Челси» в 2,3 млрд долларов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь