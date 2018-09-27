Исполком УЕФА выберет место проведения чемпионата Европы 2024 года

Источник: AP 2018

УЕФА возвращается к традиционному формату проведения чемпионата Европы, когда в роли организатора выступает одна страна (или две соседние). Эксперимент с панъевропейским турниром, каким будет Евро-2020, продолжения не получил.

Организация традиционно делегирует исполкому право выбора места проведения крупных турниров, а также финалов еврокубков. К примеру, ФИФА подобные решения принимает на конгрессах, в голосовании участвуют все представители мирового футбольного сообщества, а не узкий круг из пары десятков человек.

Сама процедура выбора места проведения Евро-2024 будет состоять из трех частей. Сначала состоятся презентации двух кандидатов (порядок будет определен жребием). В ходе презентации представители каждой из двух ассоциаций представят видеоролик, после чего в течение 15 минут будут отвечать на вопросы. Затем члены исполкома получат оценочные отчеты по каждой заявке, которые были подготовлены администрацией европейского футбольного союза.

После этого пройдет голосование, в котором не примут участие представители Германии и Турции. Президент УЕФА Александер Чеферин в аудитории объявит хозяев финальной стадии Евро-2024 не раньше 15:45 мск.

Германия выглядит фаворитом

Упомянутый оценочный отчет, на который во многом будут ориентироваться члены исполкома, делает Германию фаворитом. Немцы превосходят конкурентов по двум важным для УЕФА параметрам. Во-первых, Германия имеет преимущество по части соблюдения прав и свобод человека, ассоциация впервые уделяет большое внимание этому критерию. В отчете говорится, что шесть из десяти немецких городов, заявленных для проведения Евро-2024 входят в Коалицию европейских городов против расизма.

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В то же время у Турции «нет никакого конкретного проекта для обеспечения защиты прав человека». Во-вторых, Турция проигрывает Германии по части продвижения турнира и обеспечения простейших развлечений для болельщиков. Согласно отчету УЕФА, озабоченность вызывает имеющиеся ограничения в законодательстве Турции касательно алкоголя, табака и азартных игр.

Германия в своей заявке делает акцент на удобное расположение в центральной Европе, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы), а также на богатые футбольные традиции и успешность национальной сборной (заявка была подана до чемпионат мира в России). Отели, гостиницы, дороги, стадионы — все составляющие готовы, Германия может провести чемпионат Европы уже сейчас. Хотя большинство арен нельзя назвать суперсовременными, и многим требуется доработка прилегающей инфраструктуры, а также улучшение условий в VIP-ложах.