Германия или Турция. Кто примет чемпионат Европы 2024 года
УЕФА на прошлой неделе опубликовал оценочный отчет, судя по которому немецкая заявка выглядит явным фаворитом.
УЕФА на прошлой неделе опубликовал оценочный отчет, судя по которому немецкая заявка выглядит явным фаворитом.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 27 сентября выберет страну — организатора чемпионата Европы 2024 года. ТАСС рассказывает о том, как будет приниматься решение и почему по предварительным раскладам Германия выглядит предпочтительнее Турции.
Ближайший чемпионат Европы состоится в 2020 году, он будет экспериментальным и пройдет сразу в 12 странах. В дальнейшем было решено вернуться к традиционному формату, когда турнир организует одна страна (или две соседних), и свое желание провести Евро-2024 высказали Германия и Турция.
Перед чемпионатом мира в Москве прошел конгресс ФИФА (то есть решение принимали представители всех стран, входящих в мировое футбольное сообщество), на котором было определено, что чемпионат мира 2026 года примут одновременно США, Канада и Мексика. УЕФА следует другому подходу к аналогичному, по сути, решению. В данном случае выбирать будут члены исполкома УЕФА, что подразумевает объективность и отсутствие
Немецкая заявка содержит все атрибуты, соответствующие образу страны, — четкость, организованность, порядок. Германия готова провести чемпионат Европы хоть сегодня. Все стадионы готовы, в немецкой инфраструктуре нет никаких сомнений. Всем требованиям УЕФА уже соответствуют 34 из 48 требуемых тренировочных баз.
Большое преимущество Германия имеет по части соблюдения прав и свобод человека, УЕФА впервые уделяет большое внимание этому критерию. В докладе подчеркивается, что шесть из десяти немецких городов, заявленных для проведения Евро-2024, входят в Коалицию европейских городов против расизма. В то же время у Турции нет никакого конкретного проекта для обеспечения защиты прав человека.
Что касается недостатков немецкой заявки, то они несущественные и легко исправимые.
«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель вполне доступным языком объяснил, почему нужно сделать выбор в пользу Германии.
Турция претендовала еще на турнир 2016 года (он в итоге достался Франции), однако тогда были предоставлены лишь обещания и гарантии. Теперь же практически все обещанное готово. Для Турции действительно важно получить этот турнир.
В последние годы в Турции наблюдался настоящий строительный футбольный бум. За восемь лет было сделано больше, чем за предыдущие 80, было построено более 30 стадионов. И они действительно современнее немецких. Из заявленных к Евро-2024 десяти арен на сегодня готовы восемь. Достраивается стадион в Анкаре, а стамбульский «Ататюрк» будет реконструирован после финала Лиги чемпионов 2020 года. Если, конечно, Турция получит чемпионат Европы.
Турция серьезно проигрывает Германии с точки зрения уже упомянутых прав человека, а также по части продвижения турнира и обеспечения простейших развлечений для болельщиков. Согласно отчету УЕФА, озабоченность вызывают имеющиеся ограничения в законодательстве Турции касательно алкоголя, табака и азартных игр. В этом плане турки могут воспользоваться опытом России, которая, например, нашла законную возможность обеспечить продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018.
Тем не менее в Турции настроены оптимистично. Большую работу по продвижению заявки провел член исполкома УЕФА и
«Чемпионат Европы стал бы предметом национальной гордости для всей Турции. Мы покажем всему миру, какая у нас великолепная страна. Точно так же, как это сделала Россия этим летом — чемпионат мира изменил в лучшую сторону представление о стране» — так Ярдымджы обозначил ключевую идею турецкой заявки.
За Турцию может сыграть и то, что страна никогда не принимала крупные футбольные турниры. Германия же проводила чемпионат Европы и два чемпионата мира, причем последний относительно недавно — в 2006 году. Это может сработать как простой человеческий фактор при принятии решения членами исполкома.
Получается, что Турции нужнее, но сделать выбор в пользу Германии было бы логичнее.
Олег Кошелев