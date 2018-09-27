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09:54 (мск), источник: ТАСС

Германия или Турция. Кто примет чемпионат Европы 2024 года

УЕФА на прошлой неделе опубликовал оценочный отчет, судя по которому немецкая заявка выглядит явным фаворитом.

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Источник: Reuters

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 27 сентября выберет страну — организатора чемпионата Европы 2024 года. ТАСС рассказывает о том, как будет приниматься решение и почему по предварительным раскладам Германия выглядит предпочтительнее Турции.

Ближайший чемпионат Европы состоится в 2020 году, он будет экспериментальным и пройдет сразу в 12 странах. В дальнейшем было решено вернуться к традиционному формату, когда турнир организует одна страна (или две соседних), и свое желание провести Евро-2024 высказали Германия и Турция.

Перед чемпионатом мира в Москве прошел конгресс ФИФА (то есть решение принимали представители всех стран, входящих в мировое футбольное сообщество), на котором было определено, что чемпионат мира 2026 года примут одновременно США, Канада и Мексика. УЕФА следует другому подходу к аналогичному, по сути, решению. В данном случае выбирать будут члены исполкома УЕФА, что подразумевает объективность и отсутствие какой-либо политизированности.

Источник: AP 2018

Германия. «Объединенные футболом»

Немецкая заявка содержит все атрибуты, соответствующие образу страны, — четкость, организованность, порядок. Германия готова провести чемпионат Европы хоть сегодня. Все стадионы готовы, в немецкой инфраструктуре нет никаких сомнений. Всем требованиям УЕФА уже соответствуют 34 из 48 требуемых тренировочных баз.

Большое преимущество Германия имеет по части соблюдения прав и свобод человека, УЕФА впервые уделяет большое внимание этому критерию. В докладе подчеркивается, что шесть из десяти немецких городов, заявленных для проведения Евро-2024, входят в Коалицию европейских городов против расизма. В то же время у Турции нет никакого конкретного проекта для обеспечения защиты прав человека.

Что касается недостатков немецкой заявки, то они несущественные и легко исправимые. Во-первых, стадионы нельзя назвать суперсовременными. В половине городов нужно привести в порядок прилегающую инфраструктуру и ложи для почетных гостей. Относительно гостиниц и транспорта претензии у аудиторов возникли только к Лейпцигу как наследнику ГДР. Инфраструктура в этом городе на порядок ниже, чем у западных соседей.

«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель вполне доступным языком объяснил, почему нужно сделать выбор в пользу Германии.

Источник: Reuters

Турция. «Давайте разделим вместе»

Турция претендовала еще на турнир 2016 года (он в итоге достался Франции), однако тогда были предоставлены лишь обещания и гарантии. Теперь же практически все обещанное готово. Для Турции действительно важно получить этот турнир.

В последние годы в Турции наблюдался настоящий строительный футбольный бум. За восемь лет было сделано больше, чем за предыдущие 80, было построено более 30 стадионов. И они действительно современнее немецких. Из заявленных к Евро-2024 десяти арен на сегодня готовы восемь. Достраивается стадион в Анкаре, а стамбульский «Ататюрк» будет реконструирован после финала Лиги чемпионов 2020 года. Если, конечно, Турция получит чемпионат Европы.

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Турция серьезно проигрывает Германии с точки зрения уже упомянутых прав человека, а также по части продвижения турнира и обеспечения простейших развлечений для болельщиков. Согласно отчету УЕФА, озабоченность вызывают имеющиеся ограничения в законодательстве Турции касательно алкоголя, табака и азартных игр. В этом плане турки могут воспользоваться опытом России, которая, например, нашла законную возможность обеспечить продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018.

Тем не менее в Турции настроены оптимистично. Большую работу по продвижению заявки провел член исполкома УЕФА и вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы. «Я хорошо общаюсь со всеми членами исполкома и могу сказать, что шансы действительно равные. Результаты голосования будут очень плотными, все может решить один голос. Считаю наши шансы хорошими», — регулярно отмечает Ярдымджы.

«Чемпионат Европы стал бы предметом национальной гордости для всей Турции. Мы покажем всему миру, какая у нас великолепная страна. Точно так же, как это сделала Россия этим летом — чемпионат мира изменил в лучшую сторону представление о стране» — так Ярдымджы обозначил ключевую идею турецкой заявки.

За Турцию может сыграть и то, что страна никогда не принимала крупные футбольные турниры. Германия же проводила чемпионат Европы и два чемпионата мира, причем последний относительно недавно — в 2006 году. Это может сработать как простой человеческий фактор при принятии решения членами исполкома.

Получается, что Турции нужнее, но сделать выбор в пользу Германии было бы логичнее.

Олег Кошелев

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