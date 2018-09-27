Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Сассуоло0
Футбол. Кубок России
перерыв
Тамбов1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Бетис
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К0
Краснодар2
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
19:09 (мск), источник: ТАСС

Черчесов уверен, что Германия справится с ролью организатора ЧЕ-2024 по футболу

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Германия имеет опыт проведения крупных футбольных турниров и отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы 2024 года. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

Читайте также
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

«Могу сказать, что и Германия, и Турция являются по- настоящему футбольными странами. За последние два года мы дважды играли в Турции и не понаслышке знаем, как там болельщики любят футбол и поддерживают свою сборную», — сказал Черчесов.

«Естественно, я хорошо знаком с тем, как обстоят дела с футбольной инфраструктурой в Германии, так как выступал в этой стране в качестве игрока и не раз бывал в качестве тренера. Германия имеет опыт проведения чемпионата мира в 2006 году и, уверен, отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы — 2024. Кстати, 15 ноября мы в Лейпциге проведем контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы», — добавил главный тренер российской сборной.

Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира — в 1974 и 2006 годах.

Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Россия снова примет ЧМ по хоккею: что об этом нужно знать
Российские волейболисты проиграли США и остались без медалей ЧМ
Сколько стоит бой Конор — Хабиб? Считаем деньги
Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе
«Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Авангард»
ЦСКА играет со «Спартаком» в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь