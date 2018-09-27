Черчесов уверен, что Германия справится с ролью организатора ЧЕ-2024 по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

«Могу сказать, что и Германия, и Турция являются по- настоящему футбольными странами. За последние два года мы дважды играли в Турции и не понаслышке знаем, как там болельщики любят футбол и поддерживают свою сборную», — сказал Черчесов.

«Естественно, я хорошо знаком с тем, как обстоят дела с футбольной инфраструктурой в Германии, так как выступал в этой стране в качестве игрока и не раз бывал в качестве тренера. Германия имеет опыт проведения чемпионата мира в 2006 году и, уверен, отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы — 2024. Кстати, 15 ноября мы в Лейпциге проведем контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы», — добавил главный тренер российской сборной.