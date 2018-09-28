Milliyet: Чеферин помешал Турции выиграть выборы страны-хозяйки Евро-2024

По информации издания, изначально 9 членов исполкома УЕФА собирались отдать свои голоса за Турцию, однако Чеферину удалось переубедить пятерых из них сделать выбор в пользу Германии. В том случае, если бы члены исполкома УЕФА не меняли своего мнения, Турция бы выиграла выборы по голосам со счётом 9:7.