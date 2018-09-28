Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано2
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен2
Монако0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта2
Бавария0
Футбол. Зарубежный
19:00
Карпаты1
Шахтер Д6
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург0
ЦСКА1
Футбол. Премьер-лига
29.09
Урал
Арсенал Т
Все события
Фоторепортажи
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
23:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Milliyet: Чеферин помешал Турции выиграть выборы страны-хозяйки Евро-2024

Действия президента УЕФА Александера Чеферина стали одной из причин поражения Турции в выборах страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года, сообщает Milliyet.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, изначально 9 членов исполкома УЕФА собирались отдать свои голоса за Турцию, однако Чеферину удалось переубедить пятерых из них сделать выбор в пользу Германии. В том случае, если бы члены исполкома УЕФА не меняли своего мнения, Турция бы выиграла выборы по голосам со счётом 9:7.

Напомним, что Германия стала страной-хозяйкой турнира, собрав 12 голосов. За Турцию проголосовало четыре человека, а ещё один член исполкома УЕФА от выбора воздержался.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. В турнире примут участие 24 команды.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова рассказала правду об отношениях с Медведевой!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
У Медведевой нет шансов против Загитовой?
«Авангард» прервал рекордную серию СКА в чемпионате КХЛ
Российский пловец с мировым рекордом выиграл этап Кубка мира
Адвокаты Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал
Президент Хорватии: Путин в финале ЧМ чуть больше болел за нас
Александр Головин прошел «обряд посвящения» в «Монако» (видео)
Орлов: «Спартак» и в чемпионский сезон играл так же, как сейчас
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь