Максименко и Чалов вошли в состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019

Полностью состав из 23 игроков выглядит следующим образом:
вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»);.
защитники: Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Никита Чернов (ЦСКА), Виталий Стежко («Пюник», Армения);.
полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулев («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»);.
нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).
Сборная России в октябре проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. 12 октября в Туле российские футболисты сыграют с македонцами, 16 октября — в выездном матче в Санкт-Пельтене встретятся с австрийцами.