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16:41 (мск), источник: ТАСС

Максименко и Чалов вошли в состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко, его одноклубник нападающий Георгий Мелкадзе и форвард столичного ЦСКА Федор Чалов включены в состав молодежной сборной России на два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Полностью состав из 23 игроков выглядит следующим образом:

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вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»);.

защитники: Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Никита Чернов (ЦСКА), Виталий Стежко («Пюник», Армения);.

полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулев («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»);.

нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России в октябре проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. 12 октября в Туле российские футболисты сыграют с македонцами, 16 октября — в выездном матче в Санкт-Пельтене встретятся с австрийцами.

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