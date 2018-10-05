Молодежная сборная Черногории объявила состав на матч с Казахстаном

Старший тренер молодежной сборной Черногории U-21 Мойяш Радоньич огласил список футболистов, вызванных на заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2019 против Люксембурга и Казахстана.



Состав молодежной сборной Черногории:



Вратари: Лазар Царевич («Барселона», Испания), Крсто Любанович («Асеучаль», Испания), Видодже Попович («Бокель»);



Защитники: Лука Ускокович («Марибор», Словения), Милош Дринчич, Лука Малешевич (оба — «Искра»), Андрия Вукчевич («Спартак Суботица», Сербия), Эмир Аземович («Земун», Сербия), Марко Вучич («Сутьеска»), Янник Филипович («Кайзерслаутерн», Германия), Периша Пешукич («Рудар»);



Полузащитники: Стефан Лончар («Сутьеска»), Милия Голубович («Рудар»), Стефан Вукевич («Зета»), Огнен Стийепович («Сампдория», Италия), Марко Миличкович («Титоград»), Илия Вукотич («Бенфика», Португалия), Владан Бубанья («Сутьеска»), Йован Вуйович («Ловчен»);



Нападающие: Стефан Милошевич («Искра»), Зоран Петрович («Титоград»), Мерис Скендерович («Хоффенхайм», Германия), Милутин Осмайич («Сутьеска»).



Молодежная сборная Черногории 12 октября сыграет против Люксембурга в Никшиче, 16 октября в том же городе состоится матч с Казахстаном.



Старший тренер молодежной сборной Черногории U-21 Мойяш Радоньич прокомментировал состав сборной и поделился ожиданиями от двух заключительных матчей на отборочном этапе чемпионата Европы-2019.



— В списке около половины игроков, которые будут иметь право выступать в следующем цикле. Есть несколько новых имен, которые мы хотим постепенно заигрывать за сборную, чтобы увидеть, как работает система. В списке должны были быть несколько более молодых игроков, но сейчас они нужнее для юношеской сборной, которая скоро сыграет в отборочном турнире. Но со следующего месяца эти футболисты станут частью нашей молодой команды.



Сборная Казахстана использует схему с пятью защитниками. Такую оборону трудно пройти. В Люксембурге мы выиграли со счетом 3:1, но предстоящая игра будет другой. В любом случае в двух оставшихся матчах нам надо использовать свои шансы, иначе у нас будут проблемы, — добавил специалист.