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11:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты стартуют в квалификации юниорских чемпионатов Европы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской и юношеской сборных Беларуси сегодня начнут выступления в отборочных турнирах чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В швейцарском Базеле команда Кирилла Альшевского (U-19) в стартовом поединке квалификационной группы 12 сыграет со сверстниками из Швейцарии. Во втором туре 13 октября белорусы встретятся с футболистами Испании, 16 октября завершат турнир игрой с Андоррой. В следующий раунд отборочного этапа выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.

Юношеская сборная Беларуси (U-17) в португальском Лусу на старте соревнований в группе 11 встретится сегодня с футболистами Уэльса. Следующий поединок подопечные Михаила Мархеля проведут 13 октября с португальцами, 16 октября у них заключительный матч первого этапа против Казахстана. Борьбу за выход в финальную стадию континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из 13 квартетов, а также 4 сильнейшие команды, из занявших 3-и места. Финальный турнир в мае 2019 года примет Ирландия, команда которой освобождена от квалификационных встреч.

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