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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты победили чехов в квалификации молодежного ЧЕ-2019

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра с чехами на поле городского стадиона Борисова получилась очень напряженной, а ее исход решил гол Дмитрия Антилевского, который реализовал пенальти на 56-й минуте матча.

Свой заключительный поединок квалификации молодежного Евро-2019 белорусская команда проведет 15 октября в Афинах против лидеров группы футболистов Греции. До встречи с белорусами греки 12 октября сыграют в гостях с еще одним фаворитом турнира командой Хорватии.

Турнирное положение: Греция — 22 очка (8 матчей), Хорватия — 19 (8), Беларусь — 14 (9), Чехия — 13 (9), Молдова — 7 (9), Сан-Марино — 0 (9).

Прямые путевки в финальный этап молодежного чемпионата Старого Света получат победители 9 квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места в матчах плей-офф разыграют еще два пропуска в Италию, которая летом 2019 года примет 12 лучших дружин.

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