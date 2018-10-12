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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что нужно России для попадания на Олимпиаду?

Молодежная сборная России сегодня в Туле проведет важный матч отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года с командой Македонии.

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Источник: Спорт-Экспресс

От его результата зависит не только то, попадет ли Россия в финальную стадию Евро, но и будет ли она участвовать в футбольном турнире Олимпиады-2020. Рассказываем, что должна сделать наша сборная, чтобы выступить и там и там.

Если наша молодежка не выйдет из отборочной группы, то Россия вновь не будет представлена на олимпийском футбольном турнире — на этот раз в Токио-2020. Пока же еще шансы есть. Рассказываем, что должна сделать наша молодежная сборная для участия в ОИ.

1. Российская команда должна занять второе место в отборочной группе молодежного чемпионата Европы-2019 и попасть в стыковые матчи за право участия в финальной стадии турнира, который пройдет в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня 2019 года. Помимо македонцев российская команда также сыграет на выезде с австрийцами (16 октября).

Если Россия потеряет очки в матче с Македонией, а Австрия в параллельной встрече победит сербов, то наша команда потеряет шансы на второе место. Если Россия победит, то шансы будут в любом случае — все будет зависеть от встречи с Австрией.

2. Просто занять второе место для попадания в «стыки» недостаточно. Нужно еще и оказаться в четверке лучших команд, ставших в отборочных группах вторыми. Причем в данном рейтинге не учитываются матчи со сборными, занявшими в группах последние места. В нашем случае на данный момент — это игры с Гибралтаром, в которых Россия оба раза победила (3:0, 5:0). Если представить, что российская сборная сейчас была бы в группе не третьей, а второй, то в рейтинге «вторых» она была бы седьмой с 10 очками. Но имела бы матч в запасе и по потерянным очкам шла бы в четверке. Так что если Россия выиграет в оставшихся встречах, то в стыковые матчи, скорее всего, попадет.

Стыковые игры пройдут 12 и 20 ноября.

3. Если Россия выйдет в «стыки» и победит там, то станет одним из 12 участников финальной стадии чемпионата Европы.

4. Для попадания на Олимпиаду нужно финишировать в четверке лучших — то есть выйти в полуфинал Евро.

Это очень сложная задача. Достаточно сказать, что российская молодежка в финальных турнирах чемпионатов Европы участвовала лишь трижды — в 1994 году (четвертьфинал, но группового этапа тогда не было — и вообще вся система розыгрыша была другой), в 1998-м (7-е место, тоже без группового этапа) и в 2013-м (четвертое место в группе).

Что же касается представительств других частей света, то на олимпийском футбольном турнире две команды будут из Северной и Центральной Америки, две — из Южной Америки, три — из Африки, одна — из Океании, четыре — из Азии, включая сборную Японии, которой место гарантировано как команде хозяйки соревнований.

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