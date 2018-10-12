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21:22 (мск), источник: ТАСС

Футболисты молодежной сборной России разгромили македонцев в матче отбора ЧЕ-2019

ТУЛА, 12 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Македонии со счетом 5:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла в Туле.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (14-я минута), Федор Чалов (18), Зелимхан Бакаев (43), Иван Обляков (67) и Георгий Мелкадзе (90), у проигравших отличился Марио Крстовски (74).

В турнирной таблице группы 7 сборная России занимает второе место, набрав 19 очков. Столько же в активе команды Австрии, которая в параллельном матче сыграла вничью со счетом 0:0 с сербами, обеспечившими себе путевку в финальную стадию турнира с первого места. Россияне ранее потеряли шансы на прямой выход на чемпионат Европы (с первого места), но сохраняют возможность попасть в стыковые матчи. В заключительном туре сборная России 16 октября на выезде встретится с командой Австрии.

Победители девяти групп выходят на чемпионат Европы напрямую, четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи, по итогам которых две команды также квалифицируются на турнир. Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году. Также по итогам ЧЕ-2019 определятся европейские сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Для квалификации на Игры необходимо попасть в число четырех лучших команд на чемпионате Европы.

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