Юношеская сборная Казахстана по футболу после 0:10 от Португалии победила Уэльс
Юношеская сборная Казахстана по футболу победила сверстников из Уэльса в матче отборочного цикла Евро-2019 для игроков не старше 17 лет, передает корреспондент Vesti.kz.
Юношеская сборная Казахстана по футболу победила сверстников из Уэльса в матче отборочного цикла Евро-2019 для игроков не старше 17 лет, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник «Академии Онтустик» Адильхан Добай.
Напомним, в первом туре сборная Казахстана со счетом 0:10 проиграла Португалии, которая является хозяином группы. В заключительном матче казахстанцы 16 октября встретятся с Беларусью — игра начнется в 21:00 по времени Астаны.