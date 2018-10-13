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21:39 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана по футболу после 0:10 от Португалии победила Уэльс

Юношеская сборная Казахстана по футболу победила сверстников из Уэльса в матче отборочного цикла Евро-2019 для игроков не старше 17 лет, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник «Академии Онтустик» Адильхан Добай.

Напомним, в первом туре сборная Казахстана со счетом 0:10 проиграла Португалии, которая является хозяином группы. В заключительном матче казахстанцы 16 октября встретятся с Беларусью — игра начнется в 21:00 по времени Астаны.

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