Белорусы проиграли Португалии в квалификации юношеского ЧЕ

Уже на 3-й минуте хозяева отборочного турнира открыли счет, через полчаса удвоили свое преимущество, а третий мяч забили незадолго до финального свистка.

В первом туре состязаний команд группы 11 подопечные Михаила Мархеля разошлись миром со сверстниками из Уэльса — 2:2. В заключительном туре 16 октября сборная Беларуси будет соперничать с казахстанскими футболистами, которые сначала крупно проиграли португальцам — 0:10, а затем одолели валлийцев с минимальным перевесом — 1:0. Положение после двух игровых дней: Португалия — 6 очков, Казахстан — 3, Уэльс — 1, Беларусь — 1.

Борьбу за выход в финальную стадию континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из 13 квартетов, а также 4 сильнейшие команды из занявших третьи места. Финальный турнир в мае 2019 года примет Ирландия, команда которой освобождена от квалификационных встреч.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) потерпели два поражения в квалификационной группе 12. В первом матче соревнований в швейцарском Базеле они уступили хозяевам 0:1, а затем в игре с испанскими сверстниками проиграли с крупным счетом 0:3. Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в следующий раунд отбора.

В заключительном матче турнира команда Кирилла Альшевского 16 октября сыграет с Андоррой. Турнирное положение после двух туров: Испания — 6 очков, Швейцария — 6, Беларусь — 0, Андорра — 0. Испанцы и швейцарцы досрочно обеспечили себе путевки в следующий этап отбора.