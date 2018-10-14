Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Румыния
Сербия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тюмень
Факел
Футбол. Лига наций
19:00
Россия
Турция
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Шотландия
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Черногория
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
13:20 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли Португалии в квалификации юношеского ЧЕ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) уступили португальцам 0:3 в квалификации первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Уже на 3-й минуте хозяева отборочного турнира открыли счет, через полчаса удвоили свое преимущество, а третий мяч забили незадолго до финального свистка.

В первом туре состязаний команд группы 11 подопечные Михаила Мархеля разошлись миром со сверстниками из Уэльса — 2:2. В заключительном туре 16 октября сборная Беларуси будет соперничать с казахстанскими футболистами, которые сначала крупно проиграли португальцам — 0:10, а затем одолели валлийцев с минимальным перевесом — 1:0. Положение после двух игровых дней: Португалия — 6 очков, Казахстан — 3, Уэльс — 1, Беларусь — 1.

Борьбу за выход в финальную стадию континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из 13 квартетов, а также 4 сильнейшие команды из занявших третьи места. Финальный турнир в мае 2019 года примет Ирландия, команда которой освобождена от квалификационных встреч.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) потерпели два поражения в квалификационной группе 12. В первом матче соревнований в швейцарском Базеле они уступили хозяевам 0:1, а затем в игре с испанскими сверстниками проиграли с крупным счетом 0:3. Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в следующий раунд отбора.

В заключительном матче турнира команда Кирилла Альшевского 16 октября сыграет с Андоррой. Турнирное положение после двух туров: Испания — 6 очков, Швейцария — 6, Беларусь — 0, Андорра — 0. Испанцы и швейцарцы досрочно обеспечили себе путевки в следующий этап отбора.

В элитный раунд квалификации европервенства выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября
Юлия Меньшова удивила публику сменой имиджа
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Голландцы размазали Германию. Промес отдал ассист лучшему другу
Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории
Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь