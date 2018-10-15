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21:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли грекам на финише квалификации молодежного ЧЕ по футболу

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) поражением завершили отборочный турнир чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Людаса Румбутиса встречались в Афинах с командой Греции и, пропустив по голу в каждом тайме, проиграли со счетом 0:2.

В других сегодняшних встречах чехи одолели на своем поле команду Молдовы — 1:0, а хорваты обыграли в гостях футболистов Сан-Марино — 4:0.

Итоговое положение в группе 1: Хорватия — 25 очков (разница мячей — 31−5), Греция — 25 (26−5), Чехия — 16 (14−15), Беларусь — 14 (11−14), Молдова — 7 (8−23), Сан-Марино — 0 (1−29).

Футболисты Хорватии завоевали прямую путевку в финальный турнир континентального первенства, который пройдет с 16 по 30 июня 2019 года в Италии. Грекам предстоит провести матчи плей-офф.

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