Белорусы проиграли грекам на финише квалификации молодежного ЧЕ по футболу

Сегодня подопечные Людаса Румбутиса встречались в Афинах с командой Греции и, пропустив по голу в каждом тайме, проиграли со счетом 0:2.

В других сегодняшних встречах чехи одолели на своем поле команду Молдовы — 1:0, а хорваты обыграли в гостях футболистов Сан-Марино — 4:0.

Итоговое положение в группе 1: Хорватия — 25 очков (разница мячей — 31−5), Греция — 25 (26−5), Чехия — 16 (14−15), Беларусь — 14 (11−14), Молдова — 7 (8−23), Сан-Марино — 0 (1−29).