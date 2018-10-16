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01:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что нужно России для выхода на молодежный евро?

Российская молодежка сегодня проведет решающий матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2019. В Санкт-Пельтене она сыграет с командой Австрии.

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ЧЕ-2019. Отборочный турнир. Группа 7
Сегодня Австрия (мол.) — Россия (мол.). 19.00 (мск).

У России и Австрии одинаковое количество очков — по 19. При этом российская сборная находится на втором месте в отборочной группе, а австрийская — на третьем. Это связано с тем, что в очной встрече, состоявшейся осенью прошлого года, Россия победила со счетом 1:0. Сербия же с первой строчки уже не сдвинется — в финальную стадию Евро она вышла напрямую. Российской сборной, для того чтобы финишировать на втором месте, достаточно сыграть с Австрией вничью.

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Команда, которая станет второй, может выйти в стыковые матчи, которые пройдут 12 и 20 ноября. Для этого она должна оказаться в числе четырех лучших сборных, занявших вторые места в отборочных группах (всего их девять).

При определении лучших сгорают очки, набранные в матчах со сборными, которые располагаются в группах на последних местах. То есть при ничьей с австрийцами второе место может ничего не дать российской сборной. Для продолжения борьбы за участие в финальной стадии чемпионата Европы ей нужно побеждать. Причем чем крупнее — тем лучше.

На данный момент Россия — четвертая среди вторых (13 очков — 6 очков, добытые в матчах с Гибралтаром, сгорели). Столько же очков у поляков и португальцев. Из-за разности забитых и пропущенных мячей поляки идут третьими (+7), а португальцы — пятыми (+4). Разность у России — +5. Больше всего очков в рейтинге вторых команд у Греции — 16, вторую строчку занимают шведы — 14.

Чемпионат Европы-2019 — это еще и отбор на олимпийский футбольный турнир 2020 года. От Европы туда попадут команды, которые на Евро войдут в четверку лучших. Отечественная футбольная сборная не выступала на Олимпиадах с 1988 года.

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