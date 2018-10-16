Что нужно России для выхода на молодежный евро?
Российская молодежка сегодня проведет решающий матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2019. В
Российская молодежка сегодня проведет решающий матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2019. В
У России и Австрии одинаковое количество очков — по 19. При этом российская сборная находится на втором месте в отборочной группе, а австрийская — на третьем. Это связано с тем, что в очной встрече, состоявшейся осенью прошлого года, Россия победила со счетом 1:0. Сербия же с первой строчки уже не сдвинется — в финальную стадию Евро она вышла напрямую. Российской сборной, для того чтобы финишировать на втором месте, достаточно сыграть с Австрией вничью.
Команда, которая станет второй, может выйти в стыковые матчи, которые пройдут 12 и 20 ноября. Для этого она должна оказаться в числе четырех лучших сборных, занявших вторые места в отборочных группах (всего их девять).
При определении лучших сгорают очки, набранные в матчах со сборными, которые располагаются в группах на последних местах. То есть при ничьей с австрийцами второе место может ничего не дать российской сборной. Для продолжения борьбы за участие в финальной стадии чемпионата Европы ей нужно побеждать. Причем чем крупнее — тем лучше.
На данный момент Россия — четвертая среди вторых (13 очков — 6 очков, добытые в матчах с Гибралтаром, сгорели). Столько же очков у поляков и португальцев.
Чемпионат Европы-2019 — это еще и отбор на олимпийский футбольный турнир 2020 года. От Европы туда попадут команды, которые на Евро войдут в четверку лучших. Отечественная футбольная сборная не выступала на Олимпиадах с 1988 года.