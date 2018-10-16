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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана не удержала ничью и крупно проиграла Черногории в отборе на Евро-2019

Молодежная сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в гостевом матче отборочного цикла Евро-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 16 октября, в Подгорице и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись голами. У черногорцев на 20-й минуте забил Лука Ускокович, а у казахстанцев, которые играли экспериментальным составом, на 26-й отличился Жандос Солтанов.

Во втором тайме Черногория смогла довести счет до разгромного. На 53-й забил Стефан Милошевич, на 73-й — Илия Вукотич, на 82-й — Милош Дринчич, а на 87-й — Марко Миличкович.

В девятой группе с 27 очками лидирует Франция, которая обеспечила себе выход на Евро-2019. Далее идут Словения (15 очков) и Черногория (11). С десятью очками Болгария идет четвертой, опережая Казахстан за счет лучшей разницы мячей, а Люксембург с четырьмя баллами идет шестым.

Отметим, что Казахстан и Черногория уже завершили отборочный цикл, а вот остальные команды свои матчи десятого тура пока не провели.

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