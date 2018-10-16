Молодежная сборная России по футболу проиграла австрийцам и не пробилась на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Австрии завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе российской сборной дублем отметился нападающий Федор Чалов.

Россияне заняли третье место в отборочной группе 7, которое не позволяет рассчитывать на попадание на чемпионат Европы. Первую строчку заняли сербы, вторую — австрийцы. В финальный раунд попадают команды, занявшие первые места в группах. Четыре лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах, разыграют две путевки в финальную часть в стыковых матчах.

В последний раз молодежная сборная России принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2013 году, где заняла восьмое место. Чемпионат Европы среди футболистов, которым на момент начала отборочного турнира не исполнился 21 год, пройдет в Италии и Сан-Марино и станет отборочным на Олимпиаду-2020 в Токио. Сборная России ни разу в современной истории не принимала участия в Олимпийских играх.