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21:24 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу проиграла австрийцам и не пробилась на ЧЕ

ТАСС, 16 октября. Молодежная сборная России по футболу уступила команде Австрии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года и в третий раз подряд не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Австрии завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе российской сборной дублем отметился нападающий Федор Чалов.

Россияне заняли третье место в отборочной группе 7, которое не позволяет рассчитывать на попадание на чемпионат Европы. Первую строчку заняли сербы, вторую — австрийцы. В финальный раунд попадают команды, занявшие первые места в группах. Четыре лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах, разыграют две путевки в финальную часть в стыковых матчах.

В последний раз молодежная сборная России принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2013 году, где заняла восьмое место. Чемпионат Европы среди футболистов, которым на момент начала отборочного турнира не исполнился 21 год, пройдет в Италии и Сан-Марино и станет отборочным на Олимпиаду-2020 в Токио. Сборная России ни разу в современной истории не принимала участия в Олимпийских играх.

В последний раз на Олимпиаде отечественные футболисты выступали в 1988 году в Сеуле. Тогда сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца завоевала золотые медали, в финале переиграв бразильцев со счетом 2:1.

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