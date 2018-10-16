Белорусские футболисты вышли в элитный раунд квалификации юношеского ЧЕ

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Сегодня на финише соревнований в группе 11 в Португалии белорусы переиграли казахстанцев со счетом 2:1. Белорусские футболисты ушли на перерыв, уступая 0:1, но затем Кирилл Забелин и Максим Натынчик принесли команде волевую победу.

В первом туре команда Михаила Мархеля сыграла вничью со сверстниками из Уэльса 2:2, а затем уступила португальцам 0:3.

Итоговое положение: Португалия — 9 очков, Беларусь — 4, Казахстан — 3, Уэльс — 1. Португальские и белорусские футболисты продолжат борьбу в элитном раунде квалификации ЧЕ.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) победили Андорру с результатом 2:0 в заключительном матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы в швейцарском Базеле. До этого подопечные Кирилла Альшевского потерпели поражения от сверстников из Швейцарии — 0:1 и Испании — 0:3.