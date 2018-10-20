Молодежная сборная Беларуси вновь не пробилась на чемпионат Европы. Почему?
Последний финальный турнир чемпионата Европы для белорусских молодежных сборных датирован 2011 годом.
Последний финальный турнир чемпионата Европы для белорусских молодежных сборных датирован 2011 годом.
Семь лет назад команда Георгия Кондратьева не только взяла бронзовые медали первенства в Дании, но и стала одновременно олимпийской. В Лондоне годом позже из группы нашим парням выбраться не удалось, однако свидание со
Мы так привыкли к успехам молодежных команд на международной арене в нулевые, что теперь без выяснения обстоятельств виним каждого тренера и каждое поколение в игровой несостоятельности. Нынешнее тоже не справилось, стало лишь четвертым в отборочной группе континентального первенства, пропустив вперед чехов, греков и хорватов, оставив позади лишь молдаван да санмаринцев. Ярких побед набралось немного, а вот одна диковинно упущенная помнится до сих пор — два мяча получили от сборной Хорватии в компенсированное время и вмиг растеряли минимальное преимущество. С молдаванами в гостях недавно запомнились не столько ничьей, сколько массовым отравлением и сопутствующими острыми комментариями болельщиков. В общем, неброские по впечатлениям два года в исполнении молодежки, хотя парни собраны в ней играющие. Вратарь Щербицкий, защитники Волков и Павловец, полузащитники Седько, Березкин, Влад Климович, нападающий Антилевский… А результата нет — и тренеру контракт не продлили.
Людас Румбутис за проделанную работу масштабно еще не отчитывался, но оперативный комментарий дать успел: «Перед этим отбором, в 2017 году, опыта высшей лиги имело всего 6 или 7 игроков. А сейчас 25—30 футболистов уже 1998 года рождения, которые будут следующими. То есть у нас эта дурная реформа для 12 команд, которая резко подняла уровень по возрасту: было 21—22 года, а стало 27—28… Эти пацаны были вытеснены. Им пришлось уезжать играть в первую лигу».
Затронул Людас Ионович давнюю и спорную тему. Что важнее — практика на высоком уровне молодежи или сильный элитный чемпионат? В дискуссию вступил агент Валерий Исаев: «Нужно приводить в порядок первую лигу, это не миллионы. Поля ужасные, раздевалки не везде комфортные. Вот там пусть и играют. За рубежом игроки молодежных и юношеских команд спокойно играют в своих минорах. Никто не запрещает играть в вышке, но только по спортивному принципу. Задача номер один сегодня — качество полей и инфраструктура во всех лигах».
И каждый ведь
Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик тоже высказался по следам неудачи белорусской молодежки: «Наш футбол так устроен, что живет во многом за счет господдержки. Она распространяется только на клубы высшей лиги. Меньше команд — меньше финансирование. И меньше групп подготовки. Когда лигу сократили, потеряли много ребят. Они оказались невостребованными, пошли в первую лигу. А какие там условия, материальная база, тренировочный процесс? Игроки теряют мотивацию, перестают прогрессировать и заканчивают. Понимание руководителями проблем не должно радовать преждевременно, подобные слова и раньше годами в прессе встречались. А вот конкретных шагов и дел не хватало».