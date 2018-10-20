Молодежная сборная Беларуси вновь не пробилась на чемпионат Европы. Почему?

Семь лет назад команда Георгия Кондратьева не только взяла бронзовые медали первенства в Дании, но и стала одновременно олимпийской. В Лондоне годом позже из группы нашим парням выбраться не удалось, однако свидание со сверстниками-бразильцами на легендарном Олд Трафорд в истории навсегда. Там и Неймар значился в роли настоящей звезды, и наш бразилец Брессан передал привет родине, и большое будущее рисовалось перспективному поколению белорусов. Что стало с Неймаром — рассказывать не надо. Кондратьев пытается вернуть Белшину в сильнейший отечественный дивизион. А многие его бывшие подопечные действительно играют в национальной сборной. Правда, рискуют не выйти из группы в компании Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино.



Мы так привыкли к успехам молодежных команд на международной арене в нулевые, что теперь без выяснения обстоятельств виним каждого тренера и каждое поколение в игровой несостоятельности. Нынешнее тоже не справилось, стало лишь четвертым в отборочной группе континентального первенства, пропустив вперед чехов, греков и хорватов, оставив позади лишь молдаван да санмаринцев. Ярких побед набралось немного, а вот одна диковинно упущенная помнится до сих пор — два мяча получили от сборной Хорватии в компенсированное время и вмиг растеряли минимальное преимущество. С молдаванами в гостях недавно запомнились не столько ничьей, сколько массовым отравлением и сопутствующими острыми комментариями болельщиков. В общем, неброские по впечатлениям два года в исполнении молодежки, хотя парни собраны в ней играющие. Вратарь Щербицкий, защитники Волков и Павловец, полузащитники Седько, Березкин, Влад Климович, нападающий Антилевский… А результата нет — и тренеру контракт не продлили.



Людас Румбутис за проделанную работу масштабно еще не отчитывался, но оперативный комментарий дать успел: «Перед этим отбором, в 2017 году, опыта высшей лиги имело всего 6 или 7 игроков. А сейчас 25—30 футболистов уже 1998 года рождения, которые будут следующими. То есть у нас эта дурная реформа для 12 команд, которая резко подняла уровень по возрасту: было 21—22 года, а стало 27—28… Эти пацаны были вытеснены. Им пришлось уезжать играть в первую лигу».



Затронул Людас Ионович давнюю и спорную тему. Что важнее — практика на высоком уровне молодежи или сильный элитный чемпионат? В дискуссию вступил агент Валерий Исаев: «Нужно приводить в порядок первую лигу, это не миллионы. Поля ужасные, раздевалки не везде комфортные. Вот там пусть и играют. За рубежом игроки молодежных и юношеских команд спокойно играют в своих минорах. Никто не запрещает играть в вышке, но только по спортивному принципу. Задача номер один сегодня — качество полей и инфраструктура во всех лигах».



И каждый ведь по-своему прав. С одной стороны, тренеру сборной нужен широкий выбор качественных и играющих футболистов, с другой — все лиги должны быть профессиональными и работать на благо белорусского футбола. Но суть в том, что ни один, ни другой спикеры на ситуацию прямым образом повлиять не могут. А кто может? Ответственная за развитие футбола в стране Ассоциация БФФ. И что мы видим? Помните декларации Дома футбола по выстраиванию пирамиды? Предполагалось, если в высшей лиге 16 команд, то в первой должно быть 20, а во второй и все 40 с разделением по региональному принципу. 16 — 15— 5 — такой состав дивизионов на 2018 год. Более того, к минору большие нарекания. За последний десяток лет уровень футбола там упал невероятно, не говоря уже про инфраструктуру. О каком развитии молодежи идет речь? А клубы высшей лиги много игроков подписывают из низших дивизионов? Может быть, там зрительский ажиотаж наблюдается?



Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик тоже высказался по следам неудачи белорусской молодежки: «Наш футбол так устроен, что живет во многом за счет господдержки. Она распространяется только на клубы высшей лиги. Меньше команд — меньше финансирование. И меньше групп подготовки. Когда лигу сократили, потеряли много ребят. Они оказались невостребованными, пошли в первую лигу. А какие там условия, материальная база, тренировочный процесс? Игроки теряют мотивацию, перестают прогрессировать и заканчивают. Понимание руководителями проблем не должно радовать прежде­временно, подобные слова и раньше годами в прессе встречались. А вот конкретных шагов и дел не хватало».