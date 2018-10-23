Работа тренерского штаба Бушманова в молодежной сборной признана неудовлетворительной

— Благодарен руководству РФС за возможность поработать с лучшими российскими молодыми футболистами. Было очень интересно помогать игрокам раскрывать свой потенциал, в этом плане многое получилось. Когда начинали квалификацию Евро-2019, практически ни один из футболистов не являлся игроком стартового состава клубов РПЛ, к концу цикла 10−12 футболистов стали основными в ведущих командах страны, — сказал Бушманов.