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14:31 (мск), источник: Матч ТВ

Работа тренерского штаба Бушманова в молодежной сборной признана неудовлетворительной

В Доме футбола прошло заседание Технического комитета РФС, на котором были рассмотрены итоги выступления молодежной сборной России в квалификации чемпионата Европы-2019.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам заседания Технического комитета было принято решено признать неудовлетворительной работу тренерского штаба молодежной сборной России, которую возглавляет Евгений Бушманов, выступивший перед комитетом.

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— Благодарен руководству РФС за возможность поработать с лучшими российскими молодыми футболистами. Было очень интересно помогать игрокам раскрывать свой потенциал, в этом плане многое получилось. Когда начинали квалификацию Евро-2019, практически ни один из футболистов не являлся игроком стартового состава клубов РПЛ, к концу цикла 10−12 футболистов стали основными в ведущих командах страны, — сказал Бушманов.

В заседании, в частности, принимали участие первый вице-президент РФС Никита Симонян и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что российская молодежка не смогла пробиться в финальный раунд Евро-2019.

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