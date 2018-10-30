Сборная России U17 проиграла Дании U17 в отборе Евро-2019
В третьем матче 1-го отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года U17 юношеская сборная России потерпела поражение от Дании со счётом 0:1.
В третьем матче 1-го отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года U17 юношеская сборная России потерпела поражение от Дании со счётом 0:1.
Матч прошёл в Дании на стадионе «Виборг».
Единственный гол в этой встрече на 74-й минуте забил Оливер Сёренсен.
Стоит отметить, что россияне, несмотря на поражение, гарантировали себе выход в элитный раунд благодаря победам над Эстонией и Грузией. После трёх туров Дани, набрав девять очков, заняла первое место в шестой группе. Россия осталась на второй позиции, набрав шесть очков.
Жеребьёвка элитного раунда пройдёт 6 декабря. В ней команды будут разбиты на восемь групп. В финальный турнир выйдут победители групп, а также семь команд, которые займут вторые места.