Сборная России U17 проиграла Дании U17 в отборе Евро-2019

Стоит отметить, что россияне, несмотря на поражение, гарантировали себе выход в элитный раунд благодаря победам над Эстонией и Грузией. После трёх туров Дани, набрав девять очков, заняла первое место в шестой группе. Россия осталась на второй позиции, набрав шесть очков.

Жеребьёвка элитного раунда пройдёт 6 декабря. В ней команды будут разбиты на восемь групп. В финальный турнир выйдут победители групп, а также семь команд, которые займут вторые места.